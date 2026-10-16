Asensio için olay iddia: İkna edemediler
Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi yaşananlar gündem oldu. Marco Asensio’nun yedek kalacağını öğrenince gösterdiği öne sürülen tepki ve Oğuz Çetin’le FBTV’ye yansıyan görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun maç kadrosunda bulunmaması gündem oldu.
Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcunun karşılaşma öncesinde tedbir amacıyla kadroya alınmadığını açıklamıştı. Ancak oyuncunun kadroda yer almamasına ilişkin farklı bir iddia gündeme getirildi.
Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Asensio'nun yaptığı görüşme, kulübün televizyon kanalı FBTV'nin yayınına yansımıştı. Görüntülerde Çetin'in dizini işaret etmesi dikkat çekmişti.
Çetin'in bu sırada Asensio'yu yedek başlamaya ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle dizini gösterdiği ve sakatlık vurgusu yaptığı belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Asensio, ilk 11'de başlamayacağını öğrendikten sonra tepki gösterdi ve kadroda bulunmayı kabul etmedi. İddiaya göre yöneticilerin devreye girmesi de İspanyol futbolcunun kararını değiştirmeye yetmedi.