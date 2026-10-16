Avrupa gecesinde çifte zafer! Temsilcilerimizin müthiş galibiyetleri sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederken Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. İki temsilcimizin kazandığı kritik maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Peki, UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı kaç? İşte güncel son durum...
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, ilk hafta karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu.
Bordo-mavililer, rakibini 4-2 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı.
Beşiktaş'ta Murillo ve Oh galibiyeti getirdi
Hoffenheim karşısında ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Beşiktaş, ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koydu. Amir Murillo'nun 60. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, ev sahibi ekibin Fisnik Asllani ile bulduğu beraberlik golüne rağmen üstünlüğünü yeniden kurdu.
Hyeon-gyu Oh, 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ı 3-1 öne taşıdı. Hoffenheim, Koki Machida'nın 88. dakikadaki golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-2 sona erdi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamakta yer aldığı tabloda İngiltere ilk sırada bulunuyor. İtalya ve İspanya ise İngiltere'yi takip ediyor. UEFA ülke katsayısı, takımların Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanıyor.
Paylaşılan puan tablosuna göre sıralama şöyle:
İngiltere – 104.685
İtalya – 88.874
İspanya – 84.743
Almanya – 82.545
Fransa – 70.010
Portekiz – 66.150
Belçika – 60.450
Hollanda – 53.229
Türkiye – 50.675
Yunanistan – 45.412
Çekya – 45.325
Polonya – 45.125