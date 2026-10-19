Dev kulüp Galatasaraylı yıldızı seçim vaadi olarak kullanacak: Veda etmeye hazırlanıyor
14:02, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:08, 19/10/2026, Pazartesi
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Boca Juniors’ta 2027 yılında başkanlık seçimi yapılacak. Bu seçimde Galatasaraylı yıldız oyuncunun, seçim vaadi olarak sunulacağı öğrenildi.
2027 yılında iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Boca Juniors'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Aynı zamanda Boca’da seçim de bu tarihte yapılacak.
Arjantin temsilcisinin, yeni sezonda şampiyonluk yarışında daha güçlü bir konuma gelmek için önemli isimleri kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Akşam'da yer alan habere göre Boca Juniors, sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı yeniden gündemine aldı.
Arjantin temsilcisinin transfer için yaklaşık 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.
Torreira’nin seçim vaadi olduğu öğrenildi.
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