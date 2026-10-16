Fenerbahçeli taraftarları üzen ayrılık: Yıldız oyuncu devre arasında gidiyor
10:19, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:26, 16/10/2026, Cuma
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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları erken başladı. Sarı lacivertli takımda devre arasında kadronun güçlendirilmesi için takviyeler yapılacak. Ayrıca Fenerbahçe’de ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.
Sarı lacivertli takımda, taraftarların oynamasını istediği Levent Mercan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Takvim’in haberine göre; Levent Mercan için Eintracht Frankfurt’un yeniden girişimde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.
25 yaşındaki oyuncuyla devre arasında yolların ayrılabileceği öğrenildi.
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