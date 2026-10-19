Fenerbahçelileri yıkan Asensio iddiası
Fenerbahçe'de ameliyat olacağı açıklanan Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Can Arat, kendisinin de benzer bir sakatlık yaşadığını belirterek çarpıcı bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe'de forma giyen Marco Asensio'nun ameliyat olacağının açıklanmasının ardından, eski sarı-lacivertli futbolcu Can Arat'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Benzer bir sakatlık yaşadığını belirten Arat, kıkırdak lezyonlarının futbol kariyerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
"Futbolu bıraktırma noktasına getirir"
Can Arat, X hesabından yaptığı paylaşımda Asensio'nun sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Dışarıdan ‘Ameliyat olur, birkaç aya döner' gibi duruyor ama kıkırdak lezyonu futbolcunun en büyük kabusudur ve futbolu bıraktırma noktasına getirir. O ameliyat sonrası bitmeyen sıvı ve ödem döngüsünü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Asensio’nun işi hiç kolay değil. Umarım bu zorlu süreci atlatır. Geçmiş olsun Asensio!”