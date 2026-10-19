Fenerbahçelileri yıkan Asensio iddiası

"Futbolu bıraktırma noktasına getirir"





Can Arat, X hesabından yaptığı paylaşımda Asensio'nun sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:





“Dışarıdan ‘Ameliyat olur, birkaç aya döner' gibi duruyor ama kıkırdak lezyonu futbolcunun en büyük kabusudur ve futbolu bıraktırma noktasına getirir. O ameliyat sonrası bitmeyen sıvı ve ödem döngüsünü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Asensio’nun işi hiç kolay değil. Umarım bu zorlu süreci atlatır. Geçmiş olsun Asensio!”