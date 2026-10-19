Fenerbahçe’nin eski futbolcusu iş bulamıyor: "Mülakata bile çağrılmıyorum"
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İngiliz futbolcu, son olarak TÜMOSAN Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra yaşadığı işsizlik sürecini anlattı. LinkedIn üzerinden paylaşım yapan 34 yaşındaki eski futbolcu, başvurularına yanıt alamamanın kendisini üzdüğünü belirtirken, hedefleriyle örtüşmeyen işleri geri çevirmek zorunda kalmanın da ayrı bir zorluk oluşturduğunu ifade etti.
Kariyerinde İngiltere Milli Takımı'nın yanı sıra Tottenham, Liverpool ve Fenerbahçe gibi takımlarda görev yapan Steven Caulker, iş arama sürecinde yaşadıklarını LinkedIn hesabından paylaştı.
İşsizliğin psikolojik açıdan zorlayıcı olduğunu belirten 34 yaşındaki Caulker, niteliklerine uygun pozisyonlara başvurmasına rağmen mülakata davet edilmemesinin kendisini üzdüğünü dile getirdi.
"Reddedilmek hayat hikâyesinin bir parçası"
Yaşadığı sürecin kendisi için yeni olmadığını belirten Caulker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İşsiz olmak stresli bir durum.
Daha önce bu durumu birçok kez yaşadım. Duyguların inişli çıkışlı hâline alışkınım ama bu, işleri daha kolay hâle getirmiyor.
Tüm niteliklerine sahip olduğum işlere başvurup bir mülakata bile çağrılmamak insanı incitiyor. Ancak bu, paniğe kapılmam gerektiği anlamına gelmiyor.
Walt Disney 300’den fazla kez reddedilmişti. Reddedilmek, çoğu insanın hayat hikâyesinin bir parçasıdır. Benim için zor olan şey ise karşıma çıkan ama hedeflerimle örtüşmeyen işleri geri çevirmek.
Bu dönemlerde sakin ve soğukkanlı kalmak önemli. Günlük hayatıma bir düzen katmak da kesinlikle yardımcı oluyor. Sabah koşumu az önce bitirdim ve biraz endorfin salgıladıktan sonra kendimi oldukça iyi hissediyorum.”
İngiltere Milli Takımı'nda da görev alan Caulker, kulüp kariyerinde Tottenham, Liverpool ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'de Alanyaspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü formalarını giydi.
Eski futbolcu, son olarak TÜMOSAN Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı.