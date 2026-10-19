Fenerbahçe’nin eski futbolcusu iş bulamıyor: "Mülakata bile çağrılmıyorum"

"Reddedilmek hayat hikâyesinin bir parçası"





Yaşadığı sürecin kendisi için yeni olmadığını belirten Caulker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





“İşsiz olmak stresli bir durum.





Daha önce bu durumu birçok kez yaşadım. Duyguların inişli çıkışlı hâline alışkınım ama bu, işleri daha kolay hâle getirmiyor.





Tüm niteliklerine sahip olduğum işlere başvurup bir mülakata bile çağrılmamak insanı incitiyor. Ancak bu, paniğe kapılmam gerektiği anlamına gelmiyor.





Walt Disney 300’den fazla kez reddedilmişti. Reddedilmek, çoğu insanın hayat hikâyesinin bir parçasıdır. Benim için zor olan şey ise karşıma çıkan ama hedeflerimle örtüşmeyen işleri geri çevirmek.





Bu dönemlerde sakin ve soğukkanlı kalmak önemli. Günlük hayatıma bir düzen katmak da kesinlikle yardımcı oluyor. Sabah koşumu az önce bitirdim ve biraz endorfin salgıladıktan sonra kendimi oldukça iyi hissediyorum.”