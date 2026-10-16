Galatasaray'da ayrılık iddiası: Okan Buruk iki ismin biletini kesti

Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk sırada merkez orta saha bölgesi bulunuyor. Yönetimin, takımın oyun kalitesini ve mücadele gücünü artırabilecek, doğrudan ilk 11'de görev alabilecek üst düzey bir oyuncu için tüm şartları zorlamayı hedeflediği aktarıldı.





Savunma hattına da takviye yapılması planlanırken ara transfer döneminde iki kritik bölgenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.