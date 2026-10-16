Galatasaray'da ayrılık iddiası: Okan Buruk iki ismin biletini kesti
Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan kadro sıkıntısı sonrası ilk 11’e doğrudan katkı sağlayacak iki yıldız transfer etmeyi planlıyor. Orta saha ve savunmaya takviye isteyen sarı-kırmızılılarda iki futbolcuyla ise yolların ayrılacağı bildirildi.
Galatasaray'da özellikle Avrupa maçlarında kadro derinliği ve oyuncu performansları tartışma konusu oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden beklediği katkıyı alamadığı yönündeki rahatsızlığını yönetime ilettiği belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yönetim, teknik heyetin beklentilerini dikkate alarak ocak ayında kadroyu güçlendirmek için kapsamlı bir çalışma yürütmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk sırada merkez orta saha bölgesi bulunuyor. Yönetimin, takımın oyun kalitesini ve mücadele gücünü artırabilecek, doğrudan ilk 11'de görev alabilecek üst düzey bir oyuncu için tüm şartları zorlamayı hedeflediği aktarıldı.
Savunma hattına da takviye yapılması planlanırken ara transfer döneminde iki kritik bölgenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Haberde, bu sezon yalnızca 1 dakika süre aldığı belirtilen Kaan Ayhan ile beklentilerin gerisinde kalan Lesley Ugochukwu ile yolların ayrılacağı bildirildi.