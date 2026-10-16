Galatasaray'da üç isim Gençlerbirliği maçında yok
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.
Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.
Galatasaray'da eksikler
Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak.
Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun da yarın oynaması beklenmiyor.
Okan Buruk kulübeye dönüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla yarın kulübeye geri dönecek.
Barcelona mağlubiyetini unutturmak istiyor
Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için yarın sahaya çıkacak.
Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.