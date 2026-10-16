Galatasaray’dan herkesi şaşırtan hamle: Süper Lig’in eski yıldızını transfer ediyor
10:39, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:50, 16/10/2026, Cuma
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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde orta saha için dikkat çeken bir ismi yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların daha önce de kadrosuna katmak istediği, Süper Lig’in eski oyuncusunu transfer etmek istediği öğrenildi.
Galatasaray’da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı takımın rotasındaki ilk isim de belli oldu.
Galatasaray, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi kadrosuna katmak için Fiorentina ile görüşmeye hazırlanıyor.
Sabah’ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında İtalyan ekibine transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için devre arasında yeniden girişimde bulunacak.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Oulai, 26 milyon euro karşılığında Fiorentina’ya transfer olmuştu.
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