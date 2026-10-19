Galatasaray’dan Leroy Sane kararı: Fenerbahçe derbisini etkileyecek
10:57, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:59, 19/10/2026, Pazartesi
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Galatasaray’da son haftalardaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşen Leroy Sane için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin, Alman yıldızın forma durumu konusunda yeni bir adım atması bekleniyor.
Galatasaray’da Leroy Sane’nin hem geleceği hem de ilk 11’deki yeri tartışılmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kalan Alman futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir karar gündeme geldi.
Leroy Sane’nin Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Galatasaray’ın önündeki kritik karşılaşmalar öncesinde teknik heyetin kanat hattında farklı tercihlere yönelmesi gündemde.
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