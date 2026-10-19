Galatasaray’dan Lille maçı öncesi UEFA’ya başvuru: Nedeni ortaya çıktı
11:45, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:50, 19/10/2026, Pazartesi
DHA
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Lille maçı öncesinde UEFA’ya başvuruda bulunacak. Galatasaray’ın bu başvurusunun nedeni ortaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Çarşamba günü TSİ 19.45’te deplasmanda Fransız ekibi Lille’in konuğu olacak.
Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa’da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA’ya başvuru bulunacak.
Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor.
Öte yandan Fransa’da yarın oynanacak PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.
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