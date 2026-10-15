Kuopio - Trabzonspor CANLI TRT 1 İZLE || KuPS Kuopio maçı hangi kanalda, nereden yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor bu akşam saat 19.45’te deplasmanda KuPS Kuopio ile karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kuopio - Trabzonspor maçını canlı izlemek ve TRT 1 canlı yayın ekranı için haberimize bakabilirsiniz.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.
Thomas Reis ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Trabzonspor, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.
Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Vardar engelini geçen KuPS Kuopio, 2. eleme turunda ise Azerbaycan'ın Sabah takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Fin ekibi, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımına elenince UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda'nın Shamrock takımıyla eşleşti. Rakibini 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyen KuPS Kuopio, lig aşamasına kalmayı başardı.
Trabzonspor'da Nweiwu, Cabral kırmızı kart cezaları, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle oynayamayan Mendy ve Bouchouari, Avrupa kupası maçlarında kadroda yer bulabilecek.
KUOPİO - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tammelan Stadı'nda oynanacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
KUPS KUOPİO - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
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