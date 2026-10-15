Kuopio - Trabzonspor CANLI TRT 1 İZLE || KuPS Kuopio maçı hangi kanalda, nereden yayınlanacak?

Thomas Reis ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Trabzonspor, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.



