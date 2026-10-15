Unai Emery’den Fenerbahçe itirafı: Çok konuşulacak açıklama
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Emery’nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında Aston Villa sahasında Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Oyunun kontrolünü daha iyi yapmak istediklerini belirten Emery, “Evimizde 3 puan kazandık. Oyun kontrolünü daha iyi yapmayı istiyorduk. Skor 6-0 ama onlar da bazı goller başarabileceğimizi ve daha ileri götürebileceğimizi görmekti. Biz taktiksel olarak kendi organizasyonumuzu, yapımızı ortaya koyuyoruz. Oyuncularımızın kendilerine güvenle oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaç vardı ama bugün forvet oyuncularından bazılarının gol atmış olması önemliydi” diye konuştu.
Fenerbahçe’nin farklı mağlubiyeti hak etmediğini söyleyen Emery, sözlerini şöyle noktaladı: "Fenerbahçe'ye elbette kendimizi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var, geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz iyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.”