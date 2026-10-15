Unai Emery’den Fenerbahçe itirafı: Çok konuşulacak açıklama

Fenerbahçe’nin farklı mağlubiyeti hak etmediğini söyleyen Emery, sözlerini şöyle noktaladı: "Fenerbahçe'ye elbette kendimizi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var, geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz iyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı.”