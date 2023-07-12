Takşibendi tarikanının Menzil cemaati lideri Gavs-ı Sani olarak bilinen Seyyid Abdülbaki El Hüseyni tedavi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede vefat etti.

Gavs-ı Sânî’nni cenazesi nerede defnedilecek?

Cenaze namazı Menzil’de kılınacaktır.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) El Hüseyni'nin kim olduğu merak ediliyor. Seyyid Abdulbaki, ağabeyi ve aynı zamanda şeyhi Seyyid Muhammed Raşit Elhüseyni’nin 1993 yılında Hak’ka yürümesinden sonra Menzil’de irşad görevini devralmıştı.

Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni’dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van’da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara’ya tedavi için gönderilerek iyileşti. Abdulbaki El Hüseyni, Menzil Köyün'den insanları Hak yoluna davet ediyordu.

Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin halifeleri

1- Seyda Molla Hıdır Hz. (Vefat etti) / Mardin

2- Seyda Molla İbrahim Hz. (Vefat etti)

3- Seyda Molla Seyyid Mustafa Hz. / Mersin (vefat etti)

4- Seyda Molla Abdurrahman Hz.

5- Seyda Molla Nezir / Hakkari

6- Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni / Menzil

7- Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah El Hüseyni / Menzil

8- Seyda Molla Şeyhmus Ertekin Hz. / Şanlıurfa