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Gavsı Sani anlamı ne?

Nakşibendi Tarikatınını önde gelen büyüklerinden Gavsı Sani olarak bilinen Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. Büyük bir Allah dostu olan Gavsı Sani’nin vefatı sonrası Gavs nedir, Sani ne anlama geliyor? Gavsı Sani anlamı nedir? gibi sorular da sorulmakta. İşte gavs ve Sani’nin terim, sözlük anlamı.

16:18 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gavs Ne Demek? Tasavvufta Gavs Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Gavs Ne Demek? Tasavvufta Gavs Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Tasavvufi düşünce 10. yüzyılda, Anadolu'da ve Orta Asya'da doğdu. Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana gibi mutasavvıfların eserleriyle gelişti. Gavs ve kutub, tasavvufi eserlerde ve Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan terimler arasında yer alıyor. Peki gavs nedir, gavsı sani ne demek, anlamı ne?

Gavs ne anlama gelir?

Gavs kelimesi Türkçe'de "1. (özellikle inci avı için) dalgıçlık yapma, inci dalgıçlığı yapılan yer, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" anlamına gelir.

Sani Ne Demek?

Sani kelimesi Türkçe'de "ikiye katlayan, ikinci" anlamına gelir. Arapça s̠ny kökünden gelen s̠ānī ثاني z "ikiye katlayan, ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça is̠nān إثنان z "iki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça s̠anā ثنا z "ikiye katladı" fiilinden türetilmiştir.

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1 saat önce
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Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin cenaze töreni için açıklama yapıldı