Gavs Ne Demek? Tasavvufta Gavs Kelimesi Ne Anlama Gelir?
Tasavvufi düşünce 10. yüzyılda, Anadolu'da ve Orta Asya'da doğdu. Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana gibi mutasavvıfların eserleriyle gelişti. Gavs ve kutub, tasavvufi eserlerde ve Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan terimler arasında yer alıyor. Peki gavs nedir, gavsı sani ne demek, anlamı ne?
Gavs ne anlama gelir?
Gavs kelimesi Türkçe'de "1. (özellikle inci avı için) dalgıçlık yapma, inci dalgıçlığı yapılan yer, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" anlamına gelir.
Sani Ne Demek?
Sani kelimesi Türkçe'de "ikiye katlayan, ikinci" anlamına gelir. Arapça s̠ny kökünden gelen s̠ānī ثاني z "ikiye katlayan, ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça is̠nān إثنان z "iki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça s̠anā ثنا z "ikiye katladı" fiilinden türetilmiştir.