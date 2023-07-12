Tasavvufi düşünce 10. yüzyılda, Anadolu'da ve Orta Asya'da doğdu. Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana gibi mutasavvıfların eserleriyle gelişti. Gavs ve kutub, tasavvufi eserlerde ve Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan terimler arasında yer alıyor. Peki gavs nedir, gavsı sani ne demek, anlamı ne?