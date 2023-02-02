Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'de 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte kar yağışı beklenen iller...