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Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

09:34 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kar yağışı

Kar yağışı

Gaziantep'te dün akşam saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı, gece yarısı etkisini artırdı.

Kent merkezinde ulaşımın aksamamı için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 35 tuzlama robotu, 20 greyder, 27 bekoloder, 18 loder, 20 kamyonetle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 300 personel, karla mücadele kapsamında ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Kilis'te gece başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Adıyaman'ın da Gerger, Sincik, Besni ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.



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#meteoroloji
1 saat önce
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Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu
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