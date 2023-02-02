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Kar yağışı
Gaziantep'te dün akşam saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı, gece yarısı etkisini artırdı.
Kent merkezinde ulaşımın aksamamı için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 35 tuzlama robotu, 20 greyder, 27 bekoloder, 18 loder, 20 kamyonetle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.
Yaklaşık 300 personel, karla mücadele kapsamında ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını da gerçekleştirdi.
Kilis'te gece başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Adıyaman'ın da Gerger, Sincik, Besni ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.