TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri sona erdi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Kasım Çarşamba günü Gaziantep kurası yapıldı. Kura sonuçlarına göre TOKİ konutlarının hak sahipleri de belli oldu. TOKİ’den sosyal konut çıkan vatandaşlar 250 bin konut projesinde son durumu merak ediyor. Peki Gaziantep Şehitkamil 250 bin TOKİ konut projesi ne oldu, teslim tarihi ne zaman? Konut belirleme kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ fiyatları belli oldu mu?
Gaziantep Şehitkamil 250 bin konut projesi ne oldu, teslim tarihi ne zaman?
Gaziantep Şehitkamil 250 bin konut projesinde son duruma ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. TOKİ sosyal medya üzerinden, “Projelere yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecek ve İdaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama programı için tarih belirlenmesinin ardından web sitemiz http://toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.” açıklamasında bulundu.
TOKİ Gaziantep’te hangi ilçelere konut yapacak?
Gaziantep'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede konut inşa edilecek.
- Araban
- İshaliye
- Karkamış
- Nizip
- Nurdağı
- Oğuzeli
- Şahinbey
- Şehitkamil
- Yavuzeli