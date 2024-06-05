TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri sona erdi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Kasım Çarşamba günü Gaziantep kurası yapıldı. Kura sonuçlarına göre TOKİ konutlarının hak sahipleri de belli oldu. TOKİ’den sosyal konut çıkan vatandaşlar 250 bin konut projesinde son durumu merak ediyor. Peki Gaziantep Şehitkamil 250 bin TOKİ konut projesi ne oldu, teslim tarihi ne zaman? Konut belirleme kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ fiyatları belli oldu mu?