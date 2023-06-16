İskenderun, Gebze, İnegöl’ün de aralasında bulunduğu nüfus yoğunluğu fazla olan 19 ilçe il olma yolunda büyük bir sevinç yaşamakta. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği konuya AK Parti’nin sıcak baktığı belirtiliyor. Eğer konuyla ilgili adımlar atılırsa tam 19 ilçe il olacak. Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden olan İskenderun, İnegöl ve Gebze gibi yıllardır il olmak için bekleyen ilçeler de il 100 il arasında yer alabilecek.

İl olacak ilçeler için hangi şartlar aranıyor?

AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

Yeni iller ne zaman belli olacak?

AK Parti MYK’sında da gündeme gelen konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin ikili görüşmelerinde masada. Sürecin tamamlanmasının ise yerel seçimlerden sonra olması bekleniyor.

İskenderun nüfusu kaç?

İskenderun nüfusu 2022 yılına göre 251.682. Bu nüfus, 126.156 erkek ve 125.526 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,13 erkek, %49,87 kadındır.

İskenderun nerede, hangi ile bağlı?

İskenderun, Hatay'ın nüfus bakımından 2. büyük ilçesidir. Nüfusu 248.335 kişidir. İlçe Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahip olup bu bakımdan deniz ticaretinde önemli bir konumdadır.

MÖ 333 yılında, Büyük İskender’in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandos adında bir Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers İmparatoru III. Darius’a karşı İsos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle tarihinde birçok defa işgale uğramıştır.

Selevkoslar’dan Romalılara, ardından 395 yılında Doğu Roma'ya katılmış ve 7. yüzyıl ortalarında İslam Devleti'nden 1516 yılında Memlük İmparatorluğu’na geçmiş, 1517’de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında yapılan Mercidabık Savaşı'yla da Osmanlı İmparatorluğu'na katılan İskenderun'a, I. Dünya Savaşında Birleşik Krallık ve ardından Fransa egemen olmuştur. 1938 yılına kadar Fransız himayesinde Suriye'nin bir sancağı olarak kalmıştır. 5 Temmuz 1939'da Türk Ordusu'nun İskenderun'a girmesiyle, kurtuluş hareketinin temelleri atılmıştır.

İskenderun, Türkiye'ye katıldığı zamandan 1974 yılına kadar olan dönemde oldukça küçük bir kasabaydı. 1974 yılında üretime geçen Türkiye'nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası, kent yaşamına büyük canlılık getirmiştir. Ayrıca, süperfosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, oto ve makine yedek parçaları vb. endüstri dalları vardır. Boru hattı ile Batman'dan gelen petrol, İskenderun Limanı'ndan deniz yoluyla Mersin'e gönderilir. Limanda Demir-Çelik ve Süperfosfat fabrikalarının iskeleleriyle NATO'ya bağlı bir iskele ve demiryolu istasyonu bulunur. Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nın yıllık yük kapasitesi 8.7 milyon tondur.

Gebze’nin nüfusu kaç?

Gebze nüfusu 2022 yılına göre 407.019. Bu nüfus, 206.725 erkek ve 200.294 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,79 erkek, %49,21 kadındır.

Gebze nerede, hangi ile bağlı?

Gebze, (Antik dönem adları: Dakibyza ve Libyssa), Kocaeli'nin bir ilçesidir. Marmara Bölgesi'nin en büyük sanayi kentlerinden biridir.

Gebze tarihçesi

Kayıtlara göre Gebze, MÖ IV. yüzyılda kurulmuştur.[4] Gebzenin de içinde bulunduğu, Bitinya bölgesinin bilinen en eski tarihi, MÖ XII. yüzyıla kadar dayanır. Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki en önemli geçit yeri olan Kocaeli Yarımadası ya birçok ulusun yurdu ya da gelip geçtikleri, uygarlıklarından izler bıraktığı bir yer olmuştur. Bilinen ilk ulus göçünü de MÖ 12. yüzyılın başlarında Frigler yapmıştır. Boğaz yoluyla Yarımada'ya gelen Frigler, buradan Anadolu'ya dağılmışlardır.

Bugün Gebze'nin olduğu yerde, MÖ 278-255 yılları arasında Kral I. Nicomedes'in egemenliğindeki Bitinya Krallığı dönemindeki Dakibyza ve Libyssa adında yerleşmeler vardı. Bu yerleşim alanlarının araştırmalara konu olmasının en önemli nedeni ise, ünlü Kartacalı komutan Hannibal'ın krallık döneminde burada yerleşmiş olmasıdır. Hannibal, Zama Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra ülkesinde itibar görmemiş ve Bitinya Krallığı´na iltica etmek zorunda kalmıştır. Hannibal'ın mezarı Gebze TÜBİTAK Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Evliya Çelebi 1640 yılında Gebze'ye yaptığı seyahatte 1000 kadar bağlı ve bahçeli eski tarz evin bulunduğunu söyler.

İnegöl’ün nüfusu kaç?

İnegöl nüfusu 2022 yılına göre 294.485. Bu nüfus, 148.438 erkek ve 146.047 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,41 erkek, %49,59 kadındır.

İnegöl nerede, hangi ile bağlı?

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı verilerine göre İnegöl 294.485 kişilik nüfusuyla Bursa'nın merkez dışındaki en büyük ilçesi ve Güney Marmara'nın nüfus bakımından ikinci büyük kentidir. Ayrıca Sanayi İstatistikleriyle Bursa'nın en yoğun ve en büyük sanayi merkezlerinden biridir.

1927 sayımlarına göre ilçede 12.000 kişi yaşamaktaydı. İlçenin nüfusu 2022 nüfus sayımına göre 294.485 kişidir. İlçe 116 mahalleden oluşmaktadır. Nüfusu yerli halk olan Manavlar oluşurken 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Rumeli ve Kafkas göçmenleri iskan edilmişlerdir. İlçede yaşayan Boşnaklar, Gürcüler, Çerkezler, Abhazlar, Yörükler, Arnavutlar Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren şehre yerleşmişlerdir. İlçe özellikle 1975 yılından itibaren kurulan Mobilya ve Tekstil sanayi nedeniyle birçok şehirden yoğun göç almıştır. İlçeye en son yaşanan toplu göçü ise 1990 yılında Bulgaristan'daki baskılardan kaçarak anavatanlarına sığınan ve halk dilinde "muhâcır/mâcır" diye söylenen Bulgaristan Türkleri gerçekleştirmiştir.

İnegöl, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nden göç almaktadır. İnegöl tüm bu bölgelerden gelen yoğun göçün yanında Kütahya, Domaniç, Tavşanlı, Yenişehir, Keles, Orhaneli, Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri gibi yakın il ve ilçelerden de sürekli olarak göç almaktadır.

Hangi ilçeler il olacak?

İşte Bahçeli’nin açıklaması sonrası il olmaya aday olan ilçeler listesi