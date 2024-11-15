Geçici vergi uzatıldı yönünde çıkan spekülasyonlara dönük Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) yeni bir duyuru yayınlandı.

Geçici vergi son ödeme tarihi ne zaman?

2024 III. Geçici Vergi Dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) için Gelir ve Kurum Geçici Vergisinin beyanı ve ödemesi için son tarih 18 Kasım 2024 olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçici vergi süresinin uzatıldığına dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığını duyurdu. GİB’den geçici vergide süre uzatımına dair bir duyuru yapılmadı. Süre bitim tarihi yaklaştıkça, mükelleflerin beyanname ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR VE KİMLER ÖDER?

Geçici vergi, ticari kazançlarını gerçek usulde beyan eden mükellefler, serbest meslek sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanan bir ön ödeme sistemidir. Bu vergi, cari yılın gelir veya kurumlar vergisine mahsuben, üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanır ve ödenir.

Ancak şu kişiler geçici vergi ödemez:

Tasfiye dönemindeki kurumlar,

Basit usulde vergilendirilenler,

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işi yapanlar,

Ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri,

Zirai kazanç sahipleri,

Vergiden muaf serbest meslek sahipleri,

Noterler.

Bununla birlikte, ticari veya mesleki kazanç elde eden kişiler bu vergiyi ödemek zorundadır.

Geçici vergiden kimler muaf?

Bazı kişiler ve işletmeler, geçici vergi ödeme yükümlülüğünden muaftır. Bunlar şunlardır:

Tasfiye döneminde bulunan kurumlar,

Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri yapanlar,

Sadece ücret geliri elde edenler,

Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri,

Zirai kazanç sahipleri,

Diğer kazanç ve iratlar üzerinden vergi ödeyenler,

Vergiden muaf serbest meslek sahipleri,

Noterlik görevini ifa edenler.



