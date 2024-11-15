Geçici vergi uzatıldı yönünde çıkan spekülasyonlara dönük Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) yeni bir duyuru yayınlandı.
2024 III. Geçici Vergi Dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) için Gelir ve Kurum Geçici Vergisinin beyanı ve ödemesi için son tarih 18 Kasım 2024 olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçici vergi süresinin uzatıldığına dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığını duyurdu. GİB’den geçici vergide süre uzatımına dair bir duyuru yapılmadı. Süre bitim tarihi yaklaştıkça, mükelleflerin beyanname ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Geçici vergi, ticari kazançlarını gerçek usulde beyan eden mükellefler, serbest meslek sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanan bir ön ödeme sistemidir. Bu vergi, cari yılın gelir veya kurumlar vergisine mahsuben, üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanır ve ödenir.
Ancak şu kişiler geçici vergi ödemez:
Bazı kişiler ve işletmeler, geçici vergi ödeme yükümlülüğünden muaftır. Bunlar şunlardır: