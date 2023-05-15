Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu. 2023 seçim sonuçlarına göre, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti’nin kazandığı milletvekilleri sorgulanıyor. İşte il il parti parti Meclis'te yer alacak 600 isim: