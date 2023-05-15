Gelecek Partisi kazanan milletvekilleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranı ve çıkardığı vekil sayısı belli oldu. Milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.42, CHP 25.39, MHP 10.06, İyi Parti yüzde 9.82, Yeşil Sol Parti yüzde 8.78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek.
Gelecek Partisi kaç milletvekili kazanadı?
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Gelecek Partisi’nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis’e girdi.
Gelecek Partisi hangi illerde milletvekili kazanadı?
Gelecek Partisi’nin vekil çıkardığı iller Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Muğla oldu.
Gelecek Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri
CHP listelerinden Meclis'e girecek Gelecek Partisi milletvekili isimler ise şöyle:
- Selim Temurci, İstanbul
- İsa Mesih Şahin, İstanbul
- Doğan Demir, İstanbul
- Mustafa Bilici, İzmir
- Cemalettin Kani Torun, Bursa
- Hasan Ekici, Konya
- Serap Yazıcı Özbudun, Antalya
- Sema Silkin Ün, Denizli
- Selçuk Özdağ, Muğla