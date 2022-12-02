Özgün Gelin Pastası Tarifi, Nasıl Yapılır? (TAM ÖLÇÜLÜ, DETAYLI ANLATIM)
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Gelin Pastası Tarifi, Nasıl Yapılır? (TAM ÖLÇÜLÜ, DETAYLI ANLATIM)

Evlerinizde her zaman bulunan malzemelerle yapabileceğiniz, hem lezzetli hem de hafif gelin pastası tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Yumuşacık keki, nefis kremasıyla damaklarınızı şenlendirecek gelin pastası çocuklarınıza ve misafirlerinize en güzel ikram olacak. Gelin pastası tarifini tam ölçülü kıvamında yapabilmek için haberimizde göz atabilirsiniz. İşte tarifin malzemeleri, detayları ve püf noktaları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelin Pastası Tarifi, Nasıl Yapılır? (TAM ÖLÇÜLÜ, DETAYLI ANLATIM)
Gelin Pastası Tarifi

Sütlü tatlı ve pasta severlerin lezzetine bayılacağı gelin pastası, çay saatlerinizin en güzel eşlikçisi olacak. Oldukça hafif bir o kadar lezzetli bu tarif ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

GELİN PASTASI TARİFİNİN MALZEMELERİ NELER?

> 4 adet yumurta

> 1 su bardağı toz şeker

> 1 su bardağı un

> 1 paket kabartma tozu

> 1 paket vanilya

Keki Islatmak İçin;

> 2 su bardağı soğuk süt

> 2 yemek kaşığı şeker

Muhallebi İçin;

> 1 litre süt

> 1 su bardağı toz şeker

> 3 yemek kaşığı un

> 2 yemek kaşığı nişasta

> 1 paket vanilya

> 1 paket krem şanti (75 g)

Üzeri İçin;

> Hindistan cevizi, antep fıstığı, fındık, ceviz (hangisini isterseniz.)

GELİN PASTASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

> Yumurta ve şekeri mikser ile beyazlaşana kadar çırpın.

> Vanilya, kabartma tozu, unu ilave edin ve tekrar karıştırın.

> Dikdörtgen borcamı yağlayın ve kek hamurunu dökün.

> 170 derece ayarladığımız fırına koyun. 15 dk. içinde hazır olacaktır.

> Kürdan yardımı ile kontrol edin ve kekini soğumaya bırakın.

> Süt ve şekeri karıştırın kekiniz tamamen soğuyunca üzerine dökün.

> Muhallebi için, krem şanti hariç bütün malzemeleri tencereye alıp karıştırın ve ocağın altını açın.

> Koyulaşana kadar karıştırın.

> Koyulaştıktan sonra soğumaya bırakın.

> Ilık bir hale geldikten sonra toz bir şekilde krem şantiyi ekleyin mikser yardımı ile çırpın.

> Eğer biraz katı gelirse yarım çay bardağı süt ilave edebilirsiniz.

> 3 dk. karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökün.

> Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

GELİN PASTASI PÜF NOKTALARI

GELİN PASTASI NEDEN KABARMAZ?

Özellikle yumurtanın bayat olması kekin iyice kabarmamasına neden oluyor. Kabartma tozunun kullanım tarihinin geçmiş olması ya da uygun şekillerde saklanmamış olması da kekin sönmesine neden olur. Yapılan bir diğer hata ise kek pişince hemen dışarıya çıkarmak.

GELİN PASTASI NEDEN ÇÖKER?

Şeker ve yumurtanın az çırpılması kabarmasını olumsuz etkilerken şeker erimediği için kekin içindeki şekerin çıtır çıtır ağzınıza gelmesine neden olabilir. Yumurtanın fazla çırpılması ise içine olması gerekenden daha fazla hava girmesine, bu nedenler nemini kaybetmesine ve pişerken kekin çökmesine neden olur.

GELİN PASTASI KAÇ KALORİ?

1 porsiyon gelin pastası yaklaşık olarak 368 kaloriye denk gelmektedir.

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