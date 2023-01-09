Özgün Uzman Eller Projesi hibe desteği ne kadar?
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Uzman Eller Projesi hibe desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız." dedi. Peki Uzman Eller Projesine kimler başvurabilir, şartlar neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç çiftçi Uzman Eller Projesi hibe destek ödemesi ne kadar? Uzman Eller Projesine kimler nasıl başvurur, şartlar neler?
Uzman Eller Projesi hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı değerlendirme toplantısında, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." diye konuştu.

Uzman eller proje desteği
Uzman eller proje desteği

"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" pilot uygulamanın ardından bu yıl ülke çapına yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda kırsalda yaşayanlara ve üniversitelerin tarımla ilgili bölümlerden mezun olanlara destekler sağlanacak. 2022-2024 yıllarında, her yıl için belirlenen tutarda destek verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında başvurular 15 Mart'ta sona ermişti.

Uzman Eller Projesine kimler başvurabilir?

  • Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere verilecek desteğin tutarı 250 bin lira olarak açıklandı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordine ettiği proje kapsamında, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler için başvuru yapılabiliyor.

Projeyle tarımsal faaliyetlerin eğitimli, genç, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik ediliyor. Eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve verimliliğinin artırılması hedeflenirken kırsal alandaki işletmelere de eğitim almış, uzman çiftçilerin örnek olması ve önderlik yapması amaçlanıyor.

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