Geniz eti nedir, belirtileri neler?

Vücudun savunma sisteminin bir parçası olan geniz eti, çocukların daha sık hastalanmasına yol açabilmektedir. Geniz eti, bakteriyel tabakanın gelişmesiyle beraber vücut için bakteri kaynağı haline gelebilmektedir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, çocuklarda sıkça görülen geniz eti probleminin işitme kaybına ve kulak akıntısına yol açabileceğini söylüyor. İşte detaylar.

GENİZ ETİ BELİRTİLERİ NELER, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, geniz eti hastalığı bulunan çocukların sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmelerinin bozulduğunu söyleyerek, "Özellikle geniz eti çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz tabiki bakterilerle, enfeksiyonlarla sık geçirme burunla, solunum sistemiyle alakalı anomalilere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur, işitme azlığı olur, kulak akıntısı olur. Geniz etinde fizik muayene yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir. Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verip takiplere çağırarak hastayı takip ederiz" diye konuştu.

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HAYAT Geniz eti kilo sebebi

GENİZ ETİ NEDEN OLUR?

Adenoidit

Genellikle bakteri ya da virüslerden kaynaklı geniz etinin enfeksiyonlanması.

Büyümüş Adenoidler

Çocuklarda, enfeksiyon veya bilinmeyen sebeplerle geniz eti (adenoidler) büyüyebilir. Çok büyük adenoidler nefes almayı veya mukus akışını sekteye uğratabilir.

Tıkayıcı Uyku Apnesi

Uyurken genişlemiş geniz eti boğazdan hava akışını aralıklı olarak engelleyebilir. Bu, bir kişinin birkaç saniyeliğine nefes almayı durdurmasına ve her gece birkaç kez ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kulak Enfeksiyonları (Otitis)

Çocuklarda genişlemiş geniz eti, sıvıyı kulaklardan boğaza boşaltan östaki borularında tıkanma meydana getirebilir. Bu tüpler boşaltılamazsa, tekrarlayan kulak enfeksiyonları yaşanabilir.