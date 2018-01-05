GHSİM kadro başvurularını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile kadroya alınacak olan taşeron işçilerin başvuru evrakları kabul ediliyor. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Letif Arslan, bu süreçte kurumda kadroya alınacak olan taşeron işçilerin başvuru evraklarını aldıklarını söyledi.

Arslan, “Personelimizden istenen başvuru formları, sulh sözleşmesi ve güvenlik soruşturmasının yanı sıra gerekli olan diğer evrakları aldık. Bu süreçte yaklaşık 300 dolayında taşeron personelimiz kadroya kavuşacak” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şubesi’nden Murat Erden, Halit Erden, Mukaddes Al, Özge Dilek Kayaalp ve Şenol Bilirdönmez ile birlikte günlerdir yoğun bir çalışma sonucu, taşeron personelden gerekli olan evrakları kabul ettiklerinin altını çizen Arslan, “Erzurum’da en fazla taşeron personel çalıştıran kurumlardan biriyiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra kurumda yoğun çalışma sonucu baş vuru evraklarını aldık. Taşeron işçilere kadro veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Julide Sarıeroğlu’na teşekkür ediyoruz. Ayrıca Erzurum Milletvekillerimize de bu süreçteki yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.