GİRESUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU | Giresun Valiliğinden sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Giresun 'un Piraziz ilçesinde şiddetli yağış dere taşkınına yol açtı. İlçede etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması üzerine Eren Mahallesi'ni su bastı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahalleye, AFAD, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri de sevk edildi. İşte detaylar.

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GİRESUN VALİLİĞİNDEN SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan sağanak yağışa karşı gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek vatandaşlar da uyarıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren denizlerde fırtınayla birlikte etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre AFAD Kriz Merkezi’nde gerekli değerlendirmeler yapılarak, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı alınacak önlemler belirlenerek, gerekli koordinasyonlar sağlanmaktadır. Can ve mal güvenliği açısından alınan tüm önlemlerin etkili olabilmesi için vatandaşlarımızın da yapılan uyarılara dikkat etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

Su baskınına karşı tedbir amaçlı tahliye için destek verilecek

Vatandaşların su baskınlarına maruz kalınabilecek bodrum katlarından ve dere yataklarından emniyetli bölgelere gitmeleri konusunda da yapılan uyarıda, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, sele ve su baskınlarına maruz kalabilecek binaların bodrum katlarında yaşayanların uyarı bitene kadar daha emniyetli bölgelere gitmeleri uygun olacaktır. Gidecek yeri olmayanlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak geçici konaklama temini için yardım talep edebilirler. Bu hususta kendilerine gerekli yardım sağlanacaktır. Deniz kenarlarında, dere yataklarında, düz alanlarda ve vadi eteklerinde çadır, kamp, karavan vb. gibi geçici konaklama yapıyorsanız öncelikle evlerinize, bu mümkün değilse daha emniyetli konaklama alanlarına gidiniz. Selin ve taşkının kullanabileceği ark, hendek, çukur ve vadi gibi yerlerden uzak durunuz. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerden geçmeye çalışmayınız” denildi.

GİRESUN'UN PİRAZİZ İLÇESİNDE ABDAL DERESİ TAŞTI, EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taştı. Derenin taşması sonucu bazı ev ve işyerlerini su bastı.

İlçenin Eren mahallesinde özellikle etkili olan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye AFAD, DSİ, polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yetkililer vatandaşların dere yataklarından uzakta durması uyarısında bulunurken, ilçede selin boyutunun büyümesinden endişe ediliyor.











