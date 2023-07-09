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Giresun’da “Özgürlük Yolu Projesi” çalışmaları başladı

Giresun Belediyesi şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını gün yüzüne çıkararak turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

04:00 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özgürlük Yolu Projesi

Özgürlük Yolu Projesi

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve vatandaşlar arasında “Özgürlük Yolu” olarak bilinen bölgenin daha modern ve daha güzel bir hale gelmesi amacıyla hazırlanan projede çalışmalar başladı. Başkan Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Özgürlük Yolumuz yıllardır unutulmuştu. Bu güzelliğimize el atalım istedik ve projemizi başlattık. Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak için çalışıyoruz” dedi.



#Özgürlük Yolu Projesi
#Hizmet
#Ulaşım
#Giresun Belediyesi
28 dakika önce
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