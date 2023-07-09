Giresun’da “Özgürlük Yolu Projesi” çalışmaları başladı

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve vatandaşlar arasında “Özgürlük Yolu” olarak bilinen bölgenin daha modern ve daha güzel bir hale gelmesi amacıyla hazırlanan projede çalışmalar başladı. Başkan Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Özgürlük Yolumuz yıllardır unutulmuştu. Bu güzelliğimize el atalım istedik ve projemizi başlattık. Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak için çalışıyoruz” dedi.