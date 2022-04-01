Giresun İmsak Vakti 2022: Giresun Ezan Vakti - Giresun Namaz Vakitleri - 2022 İmsakiye

Giresun sahur (İmsak) ve iftar saatleri 2022 Ramazan ayı ile bilikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Oruca niyetlenecekler ve oruç açacaklar için 2022 Ramazan imsakiyesi Giresun iftar ve imsak saatleri tablosunu haberimizde derledik. İşte 2022 Ramazan ayı Giresun iftar ve sahur saatleri...

Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan ayına ulaşmanın huzuru tüm İslam coğrafyasında yaşanırken Ramazan başlangıç tarihi hakkında soru işaretleri devam ediyor. Üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı, kamerî takvimde yılın dokuzuncu ayıdır. Şehr-i Ramazan'ın gelişiyle birlikte cennetin kapıları müminlere aralanır, Müslümanlara günahlarından tövbe etmeleri ve Allah'tan bağışlanma dilemeleri için en kıymetli vakitler sunulur.

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Pek çok kıymetli günü ve geceyi ihtiva eden mübarek Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan tarihinde başlıyor. 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak olan teravih namazının ardından ilk sahur yapılacak ve 2 Nisan Cumartesi günü yılın ilk Ramazan orucu ifa edilecek.

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