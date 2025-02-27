2025 Giresun İmsakiye listesi haberimizde. 1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayında Giresun imsak ve iftar saatleri Diyanet takvimine göre belirlendi. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İşte Giresun İmsakiye 2025 Giresun İftar Vakti - Giresun Sahur Vakti - Giresun İmsak Vakti.
Giresun sahur (İmsak) ve iftar saatleri 2025 Ramazan ayı ile bilikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Oruca niyetlenecekler ve oruç açacaklar için 2025 Ramazan imsakiyesi Giresun iftar ve imsak saatleri tablosunu haberimizde derledik. İşte 2025 Ramazan ayı Giresun iftar ve sahur saatleri...
Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?
2025 Ramazan Ayı başlangıç ve bitiş tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde belirlendi. 2025 yılında Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. Bu süreç boyunca Müslümanlar oruç tutacak, ibadetlerini yerine getirecek ve manevi olarak kendilerini yenileyecekler.