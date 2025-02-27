Giresun sahur (İmsak) ve iftar saatleri 2025 Ramazan ayı ile bilikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Oruca niyetlenecekler ve oruç açacaklar için 2025 Ramazan imsakiyesi Giresun iftar ve imsak saatleri tablosunu haberimizde derledik. İşte 2025 Ramazan ayı Giresun iftar ve sahur saatleri...