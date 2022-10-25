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Giresunspor-Ankaragücü maç: 1-1 | ÖZET

Giresunspor-Ankaragücü maçıyla Süper Lig’in 11. haftası da tamamlandı. Spor Toto Süper Ligin 11’inci haftasında Giresun’da oynanan maçta Bitexen Giresunspor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. 68’inci dakikada penaltı atışını kullanan Jese Ruiz, Ankaragücü’nü öne geçirdi: 0-1. 85’inci dakikada Kuwas’ın ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Bajic’in sert şutu ağlarla buluştu: 1-1. Giresunspor-Ankaragücü maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunspor-Ankaragücü maç sonucu, özeti
Giresunspor-Ankaragücü maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. İşte Giresunspor-Ankaragücü maçının geniş özeti, kritik pozisyonları ve kaleyi gören goller.

Giresunspor Ankaragücü maç özeti
Giresunspor Ankaragücü maç özeti

Giresunspor-Ankaragücü geniş özeti

  • 1’inci dakikadaki Sergio-Bajic paslaşmasında topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Sergio'nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.
  • 8’inci dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı pasta Sergio ceza sahası içerisine girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 22’nci dakikada gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun pasında Sainz'ın şutu direkten geri geldi, dönen topa Sergio vurdu, kaleci Gökhan kornere çeldi.
  • 35’inci dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Sergio vurdu, top üstten auta çıktı.
  • 50’nci dakikada Ankaragücü atağında Beridze'nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.
  • 55’inci dakikada Alper’in Bajic’e gönderdiği topu kaleci Gökkan köşeden kornere gönderdi.
  • 60’ncı dakikada Taylan'ın şutu defanstan sekti, dönen topa Jese'nin vuruşunda üst direğe çarpıp auta gitti.
  • 66’ncı dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
  • 68’inci dakikada penaltı atışını kullanan Jese Ruiz, Ankaragücü’nü öne geçirdi: 0-1.
  • 71’inci dakikada Görkem’in ceza alanı içine gönderdiği ortayı Alper altıpas içinde bulunan Perez’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunu Gökhan çizgiden çıkardı.
  • 82’nci dakikada kullanılan köşe atışında Savicevic’in ortasına yükselen Kuwas’ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.
  • 85’inci dakikada Kuwas’ın ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Bajic’in sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.
  • Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
  • 93. dakikada Macheda’nın vuruşu Onurcan’da kaldı.
  • 90 + 5. dakikada Alper’in ortasına Kuwas’ın gelişine volesi üstten auta çıktı.

Giresunspor-Ankaragücü maçı özeti izle





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