Giresunspor-Ankaragücü maç: 1-1 | ÖZET

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. İşte Giresunspor-Ankaragücü maçının geniş özeti, kritik pozisyonları ve kaleyi gören goller.
Giresunspor-Ankaragücü geniş özeti
- 1’inci dakikadaki Sergio-Bajic paslaşmasında topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Sergio'nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.
- 8’inci dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı pasta Sergio ceza sahası içerisine girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 22’nci dakikada gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun pasında Sainz'ın şutu direkten geri geldi, dönen topa Sergio vurdu, kaleci Gökhan kornere çeldi.
- 35’inci dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Sergio vurdu, top üstten auta çıktı.
- 50’nci dakikada Ankaragücü atağında Beridze'nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.
- 55’inci dakikada Alper’in Bajic’e gönderdiği topu kaleci Gökkan köşeden kornere gönderdi.
- 60’ncı dakikada Taylan'ın şutu defanstan sekti, dönen topa Jese'nin vuruşunda üst direğe çarpıp auta gitti.
- 66’ncı dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
- 68’inci dakikada penaltı atışını kullanan Jese Ruiz, Ankaragücü’nü öne geçirdi: 0-1.
- 71’inci dakikada Görkem’in ceza alanı içine gönderdiği ortayı Alper altıpas içinde bulunan Perez’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunu Gökhan çizgiden çıkardı.
- 82’nci dakikada kullanılan köşe atışında Savicevic’in ortasına yükselen Kuwas’ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.
- 85’inci dakikada Kuwas’ın ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Bajic’in sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.
- Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
- 93. dakikada Macheda’nın vuruşu Onurcan’da kaldı.
- 90 + 5. dakikada Alper’in ortasına Kuwas’ın gelişine volesi üstten auta çıktı.
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