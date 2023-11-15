NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Minnesota Timberwolves, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors’ı 104-101 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini elde etti. Minnesota’da Karl-Anthony Towns 33 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Anthony Edwards 20 sayı, 4 asist ve Rudy Gobert 9 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Golden State’de ise Brandin Podziemski’nin 23 sayı, 7 ribaund ve Dario Saric’in 21 sayı, 4 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.