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Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup etti | ÖZET

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 yendi. Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Brandin Podziemski 23, Dario Saric 21 sayı kaydetti. Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.

14:37 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 yendi.

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Minnesota Timberwolves, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors’ı 104-101 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini elde etti. Minnesota’da Karl-Anthony Towns 33 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Anthony Edwards 20 sayı, 4 asist ve Rudy Gobert 9 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Golden State’de ise Brandin Podziemski’nin 23 sayı, 7 ribaund ve Dario Saric’in 21 sayı, 4 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

GOLDEN STATE WARRİORS - MİNNESOTA TİMBERWOLVES MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 120 - Atlanta Hawks: 126

Philadelphia 76ers: 126 - Indiana Pacers: 132

Charlotte Hornets: 105 - Miami Heat: 111

Oklahoma City Thunder: 123 - San Antonio Spurs: 87

Brooklyn Nets: 124 - Orlando Magic: 104

New Orleans Pelicans: 131 - Dallas Mavericks: 110

Utah Jazz: 115 - Portland Trail Blazers: 99

Denver Nuggets: 111 - Los Angeles Clippers: 108

Golden State Warriors: 101 - Minnesota Timberwolves: 104

Los Angeles Lakers: 134 - Memphis Grizzlies: 107



#Golden State Warriors
#Minnesota Timberwolves
#NBA
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