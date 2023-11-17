|
Özgün

Stephen Curry’nin yokluğunda Wariors evinde Thunder’a 109-128 mağlup oldu

NBA’de Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Stephen Curry'nin sakatlığından, Draymond Green'in ise men cezasından dolayı forma giyemediği Warriors'ta Jonathan Kuminga 21 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 15 sayı ve 8 asist, Kevon Looney 13 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins 12 sayı ve 6 ribaunt, Dario Saric ile Moses Moody 12'şer sayıyla oynadı. Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:08 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
NBA’de Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

NBA’de Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Amerikan Futbol Ligi’nde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu sezon 8. kez kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı ve 7 asist, Isaiah Joe 23 sayı ve 5 ribaunt, Josh Giddey 19 sayı ve 6 ribaunt, Jalen Williams 16 sayı ve 5 asist, Chet Holmgren 13 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı. Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder maç özeti haberimizde.

GOLDEN STATE WARRİORS - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ



#Golden State Warriors
#Oklahoma City Thunder
#NBA
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mutlaka en azından bir kez de olsa doktorunuzla bu konuyu konuşun! Hangi vitamini ne zaman kullanmalıyız?