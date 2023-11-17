NBA’de Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Amerikan Futbol Ligi’nde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu sezon 8. kez kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı ve 7 asist, Isaiah Joe 23 sayı ve 5 ribaunt, Josh Giddey 19 sayı ve 6 ribaunt, Jalen Williams 16 sayı ve 5 asist, Chet Holmgren 13 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı. Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder maç özeti haberimizde.