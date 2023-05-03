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Anthony Davis ve LeBron James ikilisi Lakers’a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı 117-112 yenerek serinin ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Lakers'ta all-star oyunculardan Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaunt, 5 asist ve 4 blok, LeBron James 22 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, D'Angelo Russell 19 sayı ve 6 asist, Dennis Schröder 19 sayı, Austin Reaves 10 sayı ve 5 ribauntla skora katkı sağladı. Golden State Warriors - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

15:17 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Golden State Warriors 112-117 Los Angeles Lakers Maç Özeti İzle

Golden State Warriors 112-117 Los Angeles Lakers Maç Özeti İzle

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı finalinde Lakers, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Warriors'ı 5 sayı farkla geçerek seride 1-0 öne geçti. Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı ve 6 ribaunt, Klay Thompson 25 sayı, Jordan Poole 21 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 15 sayı ve 6 ribaunt, Kevon Looney ise 10 sayı ve 23 ribauntluk performans sergiledi.

GOLDEN STATE WARRİORS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ


2. MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Serinin ikinci maçı, 5 Mayıs Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.



#Golden State Warriors
#Los Angeles Lakers
#NBA
#Anthony Davis
#LeBron James
#Stephen Curry
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