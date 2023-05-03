Golden State Warriors 112-117 Los Angeles Lakers Maç Özeti İzle
NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı finalinde Lakers, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Warriors'ı 5 sayı farkla geçerek seride 1-0 öne geçti. Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı ve 6 ribaunt, Klay Thompson 25 sayı, Jordan Poole 21 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 15 sayı ve 6 ribaunt, Kevon Looney ise 10 sayı ve 23 ribauntluk performans sergiledi.
GOLDEN STATE WARRİORS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ
2. MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Serinin ikinci maçı, 5 Mayıs Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.