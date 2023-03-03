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Golden State, Clippers’ı farklı mağlup etti

NBA’de normal sezon 4 maç ile devam etti. Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Golden State Warriors, evinde Los Angeles Clippers’ı 115-91’lik skorla yenerek üst üste 4. maçını kazandı. Warriors’ta 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynayan Jordan Poole, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Klay Thompson 19 sayı, 11 asistle double-double yaparken, Jonathan Kuminga da 19 sayı, 7 asistle katkı verdi. Golden State Warriors - Los Angeles Clippers maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:01 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Golden State Warriors 115-91 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 115-91 Los Angeles Clippers

NBA’de Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Clippers’ı 115-91’lik skorla yendi. Clippers’ta ise Kahwi Leonard’ın 21 sayı, 7 ribaundu ve Mason Plumlee’nin de 12 sayı ve 20 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Golden State 33. galibiyetine ulaşırken, üst üste 4. maçını kaybeden Clippers bu sezonki 32. yenilgisini aldı.

GOLDEN STATE WARRİORS - LOS ANGELES CLİPPERS



NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Washington Wizards: 119 - Toronto Raptors: 108

Dallas Mavericks: 133 - Philadelphia 76ers: 126

San Antonio Spurs: 110 - Indiana Pacers: 99

Golden State Warriors: 115 - Los Angeles Clippers: 91



#Golden State Warriors
#Los Angeles Clippers
#NBA
#Batı Konferansı
#JordanPoole
2 hours ago
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Golden State, Clippers’ı farklı mağlup etti
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