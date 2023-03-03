NBA’de Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks, sahasında Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers’ı 133-126’lık skorla mağlup etti. Dallas’ta Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisi toplamda 82 sayı kaydederek takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte 39 dakika parkede kalan Luka Doncic 42 sayı, 12 asist ve 4 ribaundla double-double yaparken, 42 dakika süre alan Kyrie Irving 40 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla oynadı. Philadelphia’da ise Joel Embiid’in 35, Tyrese Maxey’in 29, James Harden’ın da 27 sayısı yeterli olmadı. Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.