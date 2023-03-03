Golden State Warriors 115-91 Los Angeles Clippers
NBA’de Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Clippers’ı 115-91’lik skorla yendi. Clippers’ta ise Kahwi Leonard’ın 21 sayı, 7 ribaundu ve Mason Plumlee’nin de 12 sayı ve 20 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Golden State 33. galibiyetine ulaşırken, üst üste 4. maçını kaybeden Clippers bu sezonki 32. yenilgisini aldı.
GOLDEN STATE WARRİORS - LOS ANGELES CLİPPERS
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Washington Wizards: 119 - Toronto Raptors: 108
Dallas Mavericks: 133 - Philadelphia 76ers: 126
San Antonio Spurs: 110 - Indiana Pacers: 99
Golden State Warriors: 115 - Los Angeles Clippers: 91