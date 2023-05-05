Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turu konferans yarı finalinde Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 121-87 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ve 4 asist, Malcolm Brogdon 23 sayı ve 6 ribaunt, Marcus Smart 15 sayı ve 5 ribaunt, Derrick White 15 sayı, Grant Williams 12 sayı, 4'er ribaunt ve asistle galibiyette pay sahibi oldu. Kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sixers'ın yıldızı Joel Embiid, sakatlıktan döndüğü karşılaşmayı 15 sayı ve 5 blokla tamamladı. Boston Celtics - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.