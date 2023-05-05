Golden State Warriors 127-100 Los Angeles Lakers Maç Özeti İzle
NBA play-off’larında heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı yarı final ikinci maçında son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers’ı 127-100 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.
GOLDEN STATE WARRİORS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ
GOLDEN STATE WARRİORS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ
3. MAÇ NE ZAMAN?
3. MAÇ NE ZAMAN?
Serinin 3. maçı, 6 Mayıs’ta Los Angeles Lakers’ın evinde oynanacak.
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3 saat önce