Golden State Warriors 136-125 Oklahoma City Thunder Maç Özeti
Golden State Warriors, evinde play-in hattında yer alan Oklahoma City Thunder’ı 136-125 yendi. Toplamda 42. yenilgisini alan Oklahoma’da ise Shai Gilgeous-Alexander’ın 32 sayı, 7 asisti, Jalen Williams’ın 19 sayı, 4 ribaundu ve Luguentz Dort’un da 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
GOLDEN STATE WARRİORS - OKLAHOMA CİTY THUNDER
NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI
Charlotte Hornets: 100 - Toronto Raptors: 120
Detroit Pistons: 105 - Miami Heat: 118
Orlando Magic: 113 - Cleveland Cavaliers: 117
Washington Wizards: 128 - Milwaukee Bucks: 140
Brooklyn Nets: 102 - Minnesota Timberwolves: 107
Philadelphia 76ers: 103 - Boston Celtics: 101
Chicago Bulls: 105 - Atlanta Hawks: 123
Houston Rockets: 124 - Denver Nuggets: 103
Memphis Grizzlies: 119 - Portland Trail Blazers: 109
New Orleans Pelicans: 103 - Sacramento Kings: 121
Utah Jazz: 133 - Los Angeles Lakers: 135
Golden State Warriors: 136 - Oklahoma City Thunder: 125
Phoenix Suns: 115 - San Antonio Spurs: 94