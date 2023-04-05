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Stephen Curry 34 sayı attı Golden State kazanarak 5. sıraya yükseldi

NBA Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren son şampiyon Golden State Warriors, evinde play-in hattında yer alan Oklahoma City Thunder’ı 136-125 yenerek 5. sıraya yükseldi ve play-off şansını sürdürdü. Galibiyet sayısını 42 yapan Golden State’de Stephen Curry 34 sayı ve 6 asist, Jordan Poole 30 sayı, 4 asist, Draymond Green de 17 sayı, 9 ribaundla oynadı. Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:28 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Golden State Warriors 136-125 Oklahoma City Thunder Maç Özeti

Golden State Warriors 136-125 Oklahoma City Thunder Maç Özeti

Golden State Warriors, evinde play-in hattında yer alan Oklahoma City Thunder’ı 136-125 yendi. Toplamda 42. yenilgisini alan Oklahoma’da ise Shai Gilgeous-Alexander’ın 32 sayı, 7 asisti, Jalen Williams’ın 19 sayı, 4 ribaundu ve Luguentz Dort’un da 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

GOLDEN STATE WARRİORS - OKLAHOMA CİTY THUNDER



NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI


Charlotte Hornets: 100 - Toronto Raptors: 120

Detroit Pistons: 105 - Miami Heat: 118

Orlando Magic: 113 - Cleveland Cavaliers: 117

Washington Wizards: 128 - Milwaukee Bucks: 140

Brooklyn Nets: 102 - Minnesota Timberwolves: 107

Philadelphia 76ers: 103 - Boston Celtics: 101

Chicago Bulls: 105 - Atlanta Hawks: 123

Houston Rockets: 124 - Denver Nuggets: 103

Memphis Grizzlies: 119 - Portland Trail Blazers: 109

New Orleans Pelicans: 103 - Sacramento Kings: 121

Utah Jazz: 133 - Los Angeles Lakers: 135

Golden State Warriors: 136 - Oklahoma City Thunder: 125

Phoenix Suns: 115 - San Antonio Spurs: 94



#Golden State Warriors
#Oklahoma City Thunder
#NBA
#Batı Konferansı
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