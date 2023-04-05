NBA’de Houston Rockets, normal sezonda evinde oynadığı son maçta Batı Konferansı lideri Denver Nuggets’ı 124-103’lük skorla mağlup etti. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı. Bu sezonki 20. galibiyetini alan Houston’da Jalen Green 32 sayı, 6 ribaund ve 4 asist, Kevin Porter Jr. da 20 sayı, 9 asistle mücadele etti. Houston Rockets - Denver Nuggets maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.