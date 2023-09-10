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Gönül Dağı 105. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı uzun bir aranın ardından 104. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haziran ayında 103. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Gönül Dağı’nın 104. bölümünde ‘Aradan uzun yıllar geçer ve amcaoğulları işleri büyütmüş hayallerindeki Bilişim Vadisi'ni kurmuştur. Roket çalışmaları için izin almakla uğraşan TVR, beklemedikleri bir tehlike ile karşılaşırlar. Roketin düşmesi nasıl engellenecektir? Amcaoğullarının çocukları okula başlayacaktır. Okulun ilk günü neler olacaktır? Gönül Dağı 104. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 105. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:36 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gönül Dağı 104. Bölüm

Gönül Dağı 104. Bölüm

Gönül Dağı uzun bir aranın ardından yeni sezon yeni bölümü 104. bölümüyle TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Her Cumartesi akşamı saat 20.00’de sevenleriyle buluşacak dizinin bu bölümünde ‘Amcaoğullarının çocukları okula başlayacaktır. Okulun ilk günü neler olacaktır? Selma Öğretmen, yıllardır verdiği sözü tutmuştur. Ali'den gelen haberle Selma kendisini beklemediği bir durum içinde bulur. Ali ne yapacaktır?’ Gönül Dağı 104. bölüm ve 105. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 104. BÖLÜM ÖZETİ

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Gedelli Kasabası yine bildiğimiz gibidir… Amcaoğulları işleri büyütmüş hayallerindeki Bilişim Vadisi'ni kurmuştur. Roket çalışmaları için izin almakla uğraşan TVR, beklemedikleri bir tehlike ile karşılaşırlar. Roketin düşmesi nasıl engellenecektir?

Amcaoğullarının çocukları okula başlayacaktır. Okulun ilk günü neler olacaktır?

Selma Öğretmen, yıllardır verdiği sözü tutmuştur. Ali'den gelen haberle Selma kendisini beklemediği bir durum içinde bulur. Ali ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 104. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

Gönül Dağı 104. bölümü tek parça full izlemek için

GÖNÜL DAĞI 105. BÖLÜM FRAGMANI


GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON OYUNCULARI

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Öznur Yağcı, Güliz Aybay, Sait Seçkin, Sevilay Gültekin, Hande Nur Tekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun



#Gönül Dağı
#TRT 1
#104. bölüm
#yeni sezon
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