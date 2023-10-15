TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nın 107. bölümü dün akşam yayınlandı. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 30 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı en son bölümü ile de reytingleri alt üst etmeyi bu hafta da başardı. Gönül Dağı 107. Bölümü full izlemek ve 108. Bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.