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Gönül Dağı 110. Bölüm Fragmanı İzle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dün akşam 109. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Cumartesi akşamı saat 20.00’de sevenleriyle buluşan dizinin bu haftaki bölümünde Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır? Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır? Gönül Dağı 109. bölümü izlemek ve 110. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:50 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gönül Dağı 109. Bölüm

Gönül Dağı 109. Bölüm

Gönül Dağı’nın 109. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. TRT 1 ekranlarından her Cumartesi akşamı yayınlanan dizinin son bölümünde Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz. Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir? Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir? Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir? Gönül Dağı son bölüm ve 110. bölüm fragmanı haberimizde.

GÖNÜL DAĞI 109. BÖLÜM ÖZETİ

Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır?

Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz. Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir?

Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır?

Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir? Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?

GÖNÜL DAĞI 109. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Öznur Yağcı, Güliz Aybay, Sait Seçkin, Sevilay Gültekin, Hande Nur Tekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun




#Gönül Dağı
#TRT 1
#TRT dizileri
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