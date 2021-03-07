Özgün Gönül Dağı 20 yeni bölüm fragmanı Merhamet sarkaç gibidir, durdu mu dünya da durur
ÖZGÜN HABERLER

​Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı: Merhamet sarkaç gibidir, durdu mu dünya da durur...

Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı: Merhamet sarkaç gibidir, durdu mu dünya da durur...

Reyting listesini daha ilk bölümlerde alt üst eden Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken diyalog ise merhamet üzerine edinilen sözler oldu. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında Ciritçi Abdullah yine bir sözle etkilemeyi başardı: Merhamet sarkaç gibidir, o sarkaç durdu mu dünya da durur... İşte, Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı
Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise diziler arasında en çok izlenenlerden olmayı başarıyor. 6 Mart 2021 akşamı Gönül Dağı 19. bölüm yayınlandı. Dizinin 20. bölüm fragmanı da hemen ardından geldi. Fragmana yine Ciritçi Abdullah'ın sözleri damga vurdu: "Merhamet sarkaç gibidir. Bu dünyanın mayasıdır merhamet. O sarkaç durdu mu dünya da durur..."
GÖNÜL DAĞI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İşte, Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı...

GÖNÜL DAĞI 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül Dağı 18 bölümünde Taner ve amcaoğulları, kasabaya elektrik santralini kurmuşlardır. Gedelli’nin belediye oluşunun 66. yılına özel bir kutlamayla açılışı yapılacaktır. Bu özel gecenin organizasyon işi de yine amcaoğullarına düşer. Açılış için Selami’den konser vermesini isterler, fakat Selami aşırı yemekten rahatsızlanınca sahneye sürpriz birini çıkarmaya karar verirler. Asuman, özel bir kostüm ve Aşık Hüma-i mahlasıyla sahneye çıkacaktır.

Gönül Dağı 19. son bölüm izle: Ciritçi Abdullah anlattı, göz yaşları sel oldu
ÖZGÜN
Gönül Dağı 19. son bölüm izle: Ciritçi Abdullah anlattı, göz yaşları sel oldu

Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.