​Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı: Merhamet sarkaç gibidir, durdu mu dünya da durur...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise diziler arasında en çok izlenenlerden olmayı başarıyor. 6 Mart 2021 akşamı Gönül Dağı 19. bölüm yayınlandı. Dizinin 20. bölüm fragmanı da hemen ardından geldi. Fragmana yine Ciritçi Abdullah'ın sözleri damga vurdu: "Merhamet sarkaç gibidir. Bu dünyanın mayasıdır merhamet. O sarkaç durdu mu dünya da durur..."

GÖNÜL DAĞI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İşte, Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı...

GÖNÜL DAĞI 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül Dağı 18 bölümünde Taner ve amcaoğulları, kasabaya elektrik santralini kurmuşlardır. Gedelli’nin belediye oluşunun 66. yılına özel bir kutlamayla açılışı yapılacaktır. Bu özel gecenin organizasyon işi de yine amcaoğullarına düşer. Açılış için Selami’den konser vermesini isterler, fakat Selami aşırı yemekten rahatsızlanınca sahneye sürpriz birini çıkarmaya karar verirler. Asuman, özel bir kostüm ve Aşık Hüma-i mahlasıyla sahneye çıkacaktır.

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