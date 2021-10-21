Özgün Gönül Dağı 37 bölüm 2 fragmanı
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Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 37. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Peki Dilek ve Taner, kasabanın su sorununu çözebilecek mi? Kendisinden habersiz Asya ile sözlendirilen Ramazan, nasıl bir karar alacak? Doktor Kenan, gerçek ailesini bulabilecek mi? Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı
Gönül Dağı dizisi 37. bölümden bir kare.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 37. bölümünün 2. fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 23 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 37. bölümü ise merak uyandırıyor. Peki Dilek ve Taner, kasabanın su sorununu çözebilecek mi? Kendisinden habersiz Asya ile sözlendirilen Ramazan, nasıl bir karar alacak? Doktor Kenan, gerçek ailesini bulabilecek mi? İşte Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 37. bölüm 2.fragmanı izle

Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı
HAYAT
Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

  • "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

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