Özgün Gönül Dağı 77 Bölüm Fragman
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Gönül Dağı 77. Bölüm Fragman

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nın 76. bölümü dün akşam yayınlandı. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 12 Kasım Ekim Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı en son bölümü ile de reytingleri alt üst etmeyi bu hafta da başardı. Gönül Dağı 76. Bölümü full izlemek ve 77. Bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 76. bölüm tek parça full izle
Gönül Dağı son bölüm fragmanı, full izle

Gönül Dağı yeni bölümü ile izleciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı içinde komedi, aşk, dram türlerini barındıran Gönül Dağı son bölümü 76. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler "Gönül Dağı 76. bölümde neler oldu, neler yaşandı?“ şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TRT 1 Gönül Dağı
TRT 1 Gönül Dağı

Gönül Dağı 76. bölüm

Gönül Dağı 76. Bölüm tek parça full izlemek için TIKLAYIN

Gönül Dağı Mahmut Tuncer
Gönül Dağı Mahmut Tuncer

Gönül Dağı 77. bölüm fragmanı

  • Gönül Dağı’nın tüm bölümlerini izlemek için TIKLAYIN

Gönül Dağı oyuncuları
Gönül Dağı oyuncuları

Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu

  • Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Şebnem Dilligil, Ege Aydan, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin, Sait Seçkin, Çiğdem Aygün, Hüseyin Sevimli, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Nazlı Pınar Kaya, Eser Eyüboğlu, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Gülsim Ali İlhan

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