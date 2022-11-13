Gönül Dağı 77. Bölüm Fragman

Gönül Dağı yeni bölümü ile izleciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı içinde komedi, aşk, dram türlerini barındıran Gönül Dağı son bölümü 76. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler "Gönül Dağı 76. bölümde neler oldu, neler yaşandı?“ şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Gönül Dağı 76. bölüm
Gönül Dağı 76. Bölüm tek parça full izlemek için TIKLAYIN
Gönül Dağı 77. bölüm fragmanı
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Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu
- Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Şebnem Dilligil, Ege Aydan, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin, Sait Seçkin, Çiğdem Aygün, Hüseyin Sevimli, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Nazlı Pınar Kaya, Eser Eyüboğlu, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Gülsim Ali İlhan