Gönül Dağı 77. Bölüm Fragman TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nın 76. bölümü dün akşam yayınlandı. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 12 Kasım Ekim Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı en son bölümü ile de reytingleri alt üst etmeyi bu hafta da başardı. Gönül Dağı 76. Bölümü full izlemek ve 77. Bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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