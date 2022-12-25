Gönül Dağı 79. bölüm izle

Gönül Dağı yeni bölümüyle 24 Aralık Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yer aldı. Dünya Kupası maçları nedeniyle Gönül Dağı geçen hafta kaldığı yerden 78. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşmuştu. "Gönül Dağı 79. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

Gönül DAğı

Gönül Dağı 79. bölüm neler oldu?

Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır?

Gönül Dağı 80. Bölüm neler olacak?

Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı

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Gönül Dağı’nın tüm bölümlerini izlemek için TIKLAYIN

Gönül Dağı neyi anlatıyor, konusu ne?

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

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Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu

Berk Atan,

Cihat Süvarioğlu,

Semih Ertürk,

Ecem Özkaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Şebnem Dilligil,

Ege Aydan,

Ulviye Karaca,

Hande Nur Tekin,

Sait Seçkin,

Çiğdem Aygün,

Hüseyin Sevimli,

Hazal Çağlar,

Serkan Kuru,

Nazlı Pınar Kaya,

Eser Eyüboğlu,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık.

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