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Gönül Dağı 95. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden Gönül Dağı yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir? Öte yandan Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir? Gönül Dağı 94. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 95. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:13 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gönül Dağı 94. Bölüm Tek Parça FULL

Gönül Dağı 94. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı’nın 94. bölümü sevenleriyle buluştu. Dizi severleri ekrana kitleyen haftada Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir? Gönül Dağı son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabirlisiniz.

GÖNÜL DAĞI 94. BÖLÜM ÖZETİ

Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir?

Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir?

Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?

GÖNÜL DAĞI 94. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Gönül Dağı 94. bölümü tek parça full izlemek için

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM FRAGMANI




#Gönül Dağı
#TRT 1
#Gedelli Kasabası
#Elif
#Kenan
#94. bölüm
1 saat önce
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