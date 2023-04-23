Gönül Dağı 94. Bölüm Tek Parça FULL
TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı’nın 94. bölümü sevenleriyle buluştu. Dizi severleri ekrana kitleyen haftada Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir? Gönül Dağı son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabirlisiniz.
GÖNÜL DAĞI 94. BÖLÜM ÖZETİ
Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir?
Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?
Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir?
Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?