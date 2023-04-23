TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 90. bölümü Cumartesi günü oynanacak milli maç sebebiyle Çarşamba akşamı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır? Gönül Dağı 90. bölümü tek parça full izlemek ve 91. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.