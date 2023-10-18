Google çevirici indirme! İOS - Android Türkçe İngilizce çevirici

Google çeviri indirmek için gereken bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Türkçe-İngilizce ve diğer onlarca dilin çevirisini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Mobil cihazlarınıza (IOS,Android) Google çeviri yüklemek için aşağıda verdiğimiz bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Google çevirici indir

İngilizce Türkçe sözlük için Google translate hizmetini kullanabilirsiniz. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden rahatlıkla hangi dilden hangi dile çeviri yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Birçok dil desteği ile kullanıcıların yanında olan Google, son olarak da Kürtçe dil desteği verdi. İşte Google translate uygulaması...









Açılan sayfadan İngilizce metinleri rahatlıkla Türkçe kelimelere çevirebilirsiniz.

Google Translate, Kürtçe çeviriye başladı





Google, diller arası çeviri servisi Google Translate'e aralarında Kürtçe'nin de bulunduğu 12 yeni dili daha ekledi.





Eklenen diller sırasıyla; Afganca, Amharca, Bantuca, Frizyece, Havaice, İskoç Gaelce, Kırgızca, Korsikaca, Samoaca, Sintçe, Zuluca ve belirttiğimiz gibi Kürtçe (Kurmançça lehçesi baz alınmış) yer alıyor.









Son güncellemeyle birlikte Google Translate'in desteklediği dil sayısının 103'e eriştiğini de not olarak düşelim.









Servise





erişebilirsiniz.

























Google Translate'in “Tap to Translate" Özelliği İle Artık Dilediğiniz Uygulama Üzerinden Çeviri Yapabilirsiniz!









GoogleTranslate

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Tap to Translate

" adındaki yeni özelliği sayesinde dilediğiniz uygulama üzerinden anında çeviri sunabiliyor. Aslında geçtiğimiz hafta kullanıma açılan bu özellik birkaç gündür Türkiye kullanıcıları tarafından da kullanılmaya başlandı.



























