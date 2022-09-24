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Google Pixel 7 fiyatı ve özellikleri

Akıllı telefon sektörüne sonradan giriş yapan ve belli bir kitleye ulaşan Google, yeni telefonu Pixel 7’yi önümüzdeki Ekim ayında tanıtmayı planlıyor. Merakla beklenen Pixel 7 modeli yeni özellikleri ve tasarımıyla merak uyandırdı. Peki Google Pixel 7’nin özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Ne zaman çıkıyor? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Google Pixel 7 fiyatı ve özellikleri
Google Pixel 7

Teknoloji dünyasının zirvelerinde yer alan Google, yeni telefonu Pixel 7 ile akıllı telefon piyasasında üst sıralarda yerini almak istiyor. Pixel serisiyle birlikte sektörde adından söz ettiren Google, Pixel 7 için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GOOGLE PİXEL 7 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ağırlık: 207g

Boyutlar: 155,6 × 73,1 × 8,7mm

İşletim Sistemi: Android 12

Boyut: 6.4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 1440

RAM Kapasitesi: 8GB

Dahili Hafıza (ROM): 128GB - 256 GB

Kamera: 50MP (12 MP ultra geniş açılı kamera)

Chipset (CPU): Qualcomm Snapdragon 870

Batarya: 4500mAh

> Google Pixel 7'de iki SIM kart olduğundan, farklı telekom operatörlerinden 2 numaranızı da kullanabilirsiniz.

> 5G sayesinde, bu ağdaki hızlar 25 Gb / s'ye ulaştığından İnternet çok hızlı şekilde kullanabilirsiniz.

> NFC'yi desteklediği için Google Pixel 7 ile yapılan alışverişlerde ödeme yapabilirsiniz.

> Kablosuz şarj etme özelliğine sahiptir.

> Suya karşı dayanıklıdır. Su direnci, hem yağmurda hem de karda ve duşta veya banyoda kullanmanıza izin verir.

GOOGLE PİXEL 7 FİYATI NE KADAR?

Edinilen bilgilere göre Google Pixel 7’yi 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.

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