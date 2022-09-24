Google Pixel 7 fiyatı ve özellikleri

Teknoloji dünyasının zirvelerinde yer alan Google, yeni telefonu Pixel 7 ile akıllı telefon piyasasında üst sıralarda yerini almak istiyor. Pixel serisiyle birlikte sektörde adından söz ettiren Google, Pixel 7 için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
GOOGLE PİXEL 7 ÖZELLİKLERİ NELER?
Ağırlık: 207g
Boyutlar: 155,6 × 73,1 × 8,7mm
İşletim Sistemi: Android 12
Boyut: 6.4 inç
Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 1440
RAM Kapasitesi: 8GB
Dahili Hafıza (ROM): 128GB - 256 GB
Kamera: 50MP (12 MP ultra geniş açılı kamera)
Chipset (CPU): Qualcomm Snapdragon 870
Batarya: 4500mAh
> Google Pixel 7'de iki SIM kart olduğundan, farklı telekom operatörlerinden 2 numaranızı da kullanabilirsiniz.
> 5G sayesinde, bu ağdaki hızlar 25 Gb / s'ye ulaştığından İnternet çok hızlı şekilde kullanabilirsiniz.
> NFC'yi desteklediği için Google Pixel 7 ile yapılan alışverişlerde ödeme yapabilirsiniz.
> Kablosuz şarj etme özelliğine sahiptir.
> Suya karşı dayanıklıdır. Su direnci, hem yağmurda hem de karda ve duşta veya banyoda kullanmanıza izin verir.
GOOGLE PİXEL 7 FİYATI NE KADAR?
Edinilen bilgilere göre Google Pixel 7’yi 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.