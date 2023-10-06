Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Google tarafından Google Pixel ürün serisinin bir parçası olarak geliştirilen ve Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun yerini alan iki Android akıllı telefondur. Google Pixel 8'de 8 GB LPDDR5X RAM ve 128 ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunurken Pixel 8 Pro'da 12 GB LPDDR5X RAM ve UFS teknolojisi 3.1 ile 128 GB ile 1 TB arasında değişen depolama alanı bulunuyor.

4 Ekim 2023'te yıllık Made by Google etkinliğinde , Pixel 8 için 799 ABD doları ve Pixel 8 Pro için 1.099 ABD doları fiyatla 12 Ekim'de ABD'de piyasaya sürülmesi planlanarak resmi olarak duyuruldu. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Android 14 ile piyasaya sürüldü ve en az yedi yıllık işletim sistemi güncellemeleri alacak ; 4 ​12​ destekleri 2030'a kadar uzatılacak.

Google Pixel 8 özellikleri

6.7-inch OLED display with 120Hz refresh rate

Google Tensor 2 processor

12GB of RAM

256GB, 512GB, or 1TB of storage

Triple rear camera system with a 50MP main sensor, a 12MP ultrawide sensor, and a 48MP telephoto sensor

12MP front-facing camera

5000mAh battery with 30W fast charging

Android 14 operating system

Google Pixel 8 Pro özellikleri

Google, yeni Pixel 8 Pro akıllı telefonunu kullanıcı karşısına çıkardı.

Google Pixel 8 Pro, Google'ın 12 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürdüğü amiral gemisi bir akıllı telefondur. Pixel 8'in daha gelişmiş bir versiyonudur ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

6,7 inç QHD+ 120 Hz LTPO OLED ekran

Google Tensor G3 işlemci

12 GB RAM

128/256 GB depolama

Arka kamera: 50 MP ana, 48 MP ultra geniş, 48 MP telefoto

Ön kamera: 11 MP

5050 mAh pil, 27W hızlı şarj

Android 14 işletim sistemi

Pixel 8 Pro, Pixel 8'e göre daha büyük bir ekrana, daha güçlü bir işlemciye, daha fazla RAM'e ve daha gelişmiş bir kamera sistemine sahiptir. Ayrıca, Pixel 8'de olmayan bir telefoto lensi de bulunur.

Pixel 8 Pro'nun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Büyük ve parlak ekran: 6,7 inç QHD+ 120 Hz LTPO OLED ekran, canlı ve net görüntüler sunar.

Güçlü işlemci: Google Tensor G3 işlemci, oyun oynama ve diğer zorlu görevleri sorunsuzca gerçekleştirir.

Gelişmiş kamera sistemi: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 48 MP telefoto kamera, her türlü ortamda mükemmel fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlar.

Uzun pil ömrü: 5050 mAh pil, bir günden fazla kullanım sağlar.

Google Pixel 8 Pro fiyatı ne kadar?

Google Pixel 8 Pro 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Google Pixel 8 Pro modelinin fiyatı ise 999 dolar olarak belirlendi.



