Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro tanıtıldı. Böylelikle de teknik özellikleri de ortaya çıktı. Pixel 8 Pro, 2023'ün en iyi akıllı telefonlarından biridir. Güçlü özellikleri, mükemmel kamerası ve uzun pil ömrü ile öne çıkar. Pixel 8'in daha hızlı işlemci, daha fazla RAM ve daha iyi kamera sistemiyle Pixel 7'ye göre önemli bir üstünlük elde etmiş gibi. Peki Google Pixel 8 ve Google Pixel 8 Pro özellikleri neler? Google Pixel 8 fiyatı ne kadar?