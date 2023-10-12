Google Pixel Watch fiyatı özellikleri
Google Pixel Watch, özellikler ve performans arasında iyi bir denge sunan iyi bir genel akıllı saattir. Şık tasarıma, Fitbit aktivite takibine ve Google Asistana sahip bir akıllı saat arayan kullanıcılar için iyi bir seçimdir.
Google Pixel Watch özellikleri
Pixel Watch, Wear OS 3.5, ile birlikte gelir ve Fitbit ile derin entegrasyona sahiptir. Android 8.0 veya üstünü çalıştıran Android akıllı telefonlarla uyumludur.
Google Haritalar: Pixel Watch'ta yerleşik Google Haritalar bulunur, böylece telefonunuzu çıkarmanıza gerek kalmadan yol tarifleri alabilir ve gezinebilirsiniz.
Diğer özellikler: Pixel Watch ayrıca takvim uygulaması, Gmail uygulaması ve müzik çalar gibi bir dizi başka özelliğe de sahiptir.
Google Pixel Watch ne kadar?
Google Pixel Watch Android Akıllı Saat Fiyatı 8.197 TL