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Şık tasarıma, Fitbit aktivite takibine sahip Google Pixel Watch fiyatı ve özellikleri

Google Pixel Watch, Google tarafından geliştirilen ve Fitbit tarafından üretilen bir akıllı saattir. 6 Ekim 2022'de piyasaya sürüldü ve Google tarafından Wear OS 3 üzerinde çalışan ilk akıllı saat oldu. Watch dairesel, kubbeli bir tasarıma sahiptir ve paslanmaz çelikten veya geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmıştır. Mat siyah, parlatılmış gümüş ve tebeşir renkleri mevcuttur. İşte Google Pixel Watch özellikleri ve fiyatı.

13:20 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Google Pixel Watch fiyatı özellikleri

Google Pixel Watch fiyatı özellikleri

Google Pixel Watch, özellikler ve performans arasında iyi bir denge sunan iyi bir genel akıllı saattir. Şık tasarıma, Fitbit aktivite takibine ve Google Asistana sahip bir akıllı saat arayan kullanıcılar için iyi bir seçimdir.

Google Pixel Watch özellikleri

Watch'un biri hücresel bağlantı desteği olan, diğeri olmayan olmak üzere iki modeli mevcuttur. Kasası 41 mm (1,6 inç) çapındadır ve Gorilla Glass 5 ekrana sahiptir. ARM Cortex-M33 yardımcı işlemcisinin yanı sıra Samsung'un Exynos 9110 SoC'si tarafından desteklenen cihaz , 294 mAh pil ve 2 GB RAM'in yanı sıra birden fazla sensör ve kablosuz teknoloji içeriyor.

Pixel Watch, Wear OS 3.5, ile birlikte gelir ve Fitbit ile derin entegrasyona sahiptir. Android 8.0 veya üstünü çalıştıran Android akıllı telefonlarla uyumludur.

Fitbit aktivite takibi
: Pixel Watch adımlarınızı, mesafenizi, yaktığınız kaloriyi ve daha fazlasını takip edebilir. Ayrıca kalp atış hızı takibi, uyku takibi ve SpO2 takibi gibi bir dizi fitness takip özelliği de içerir.
Google Asistan
: Pixel Watch'ta yerleşik Google Asistan bulunur; böylece akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek, yol tarifleri almak ve daha fazlasını sesinizi kullanarak yapabilirsiniz.

Google Haritalar: Pixel Watch'ta yerleşik Google Haritalar bulunur, böylece telefonunuzu çıkarmanıza gerek kalmadan yol tarifleri alabilir ve gezinebilirsiniz.

Diğer özellikler: Pixel Watch ayrıca takvim uygulaması, Gmail uygulaması ve müzik çalar gibi bir dizi başka özelliğe de sahiptir.

Google Pixel Watch ne kadar?

Google Pixel Watch Android Akıllı Saat Fiyatı 8.197 TL



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