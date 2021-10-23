CANLI SKOR: Göztepe - Trabzonspor maçı canlı anlatım

Göztepe Trabzonspor maçı başladı. Futbolseverler Göztepe Trabzonspor mücadelesini canlı olarak takip etmek istiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE- TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM
GÖZTEPE- TRABZONSPOR: 0-0
34'
Göztepe kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor.
34'
Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
32'
Izmir şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Göztepe takımının sağlık ekibi yerde kalan Murat Paluli için sahada.
32'
Atilla Karaoglan Göztepe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
31'
Göztepe kendi yarı sahasında taç kullanacak.
29'
Hakem Atilla Karaoglan düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
29'
Hakem serbest atışa karar veriyor. Göztepe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
28'
Ofsayt! Atilla Karaoglan Göztepe aleyhine ofsayt kararı veriyor.
26'
Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak.
26'
Vitor Hugo tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.
24'
Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
23'
Atilla Karaoglan Göztepe için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Trabzonspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.
23'
Gursel Aksel Stadium Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
19'
Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Vitor Hugo sakatlık geçiren isim.
19'
Göztepe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
18'
Atilla Karaoglan autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.
16'
Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
16'
Yusuf Sarı şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Gursel Aksel Stadium Stadı'nda skor değişmedi.
15'
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
14'
Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor.
14'
Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Göztepe.
12'
Hakem Atilla Karaoglan düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
12'
Göztepe kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
11'
Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
10'
Atilla Karaoglan taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Göztepe.
9'
Sarı kart! Adis Jahovic az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.
9'
Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
7'
Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Trabzonspor.
6'
Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak.
4'
Serbest vuruş! Atilla Karaoglan Göztepe yarı alanında hücumda olan Trabzonspor lehine faul çalıyor.
2'
Atilla Karaoglan Trabzonspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
2'
Taç Trabzonspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
1'
Trabzonspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.
1'
Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.
Dino Arslanagic 4 sarı kartla Göztepe takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Trabzonspor takımından Edgar Ie 4 sarı kart gördü.
Trabzonspor son 4 deplasman maçında hiç kaybetmedi.
Trabzonspor son 7 maçta yenilmedi.
İLK 11'LER
Göztepe'nin ilk 11'i:
İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Ndiaye, Lourency, Jahovic.
Trabzonspor'un ilk 11'i:
Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Yusuf, A. Ömür, Gervinho, Djaniny