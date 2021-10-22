Özgün Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi sürüyor. Lig'in 10. haftasında zirvedeki Trabzonspor Göztepe'ye karşı mücadele edecek. Göztepe Trabzonspor maçına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
göztepe trabzonspor

Süper Lig ’in 10. haftasında yarın lider Trabzonspor ’u konuk edecek Göztepe , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Futbolseveler Göztepe Trabzonspor maçının detaylarını araştırıyor.

Trabzonspor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile karşılaşmış, maçı 3-1 kazanarak liderliğe oturmuştu.

Göz-Göz'ün sahasında oynanacak maçı kazanmak isteyen bordo-mavili ekip, liderliğini sürdürmek istiyor.

Geçen yıla oranla iyi bir grafik çizmeyen Göz-Göz ise bu maçı kazanıp, 17. sıradan kurtulmanın hesabını yapıyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

öztepe Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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