GRAM ALTIN bugün kaç TL? Altın düşecek mi?

Analistler, küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, altının ons fiyatında yükselişin 4. güne taşındığını söyledi.

Analistler, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini belirtti.