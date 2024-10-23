Grip ve nezleye karşı duvar örüyor: Yemeklere sarımsak atıyorsanız bir de bu şekilde deneyin

Aslında sarımsak aroması güçlü sebzeler arasında yer alsa da bazıları o kadar çok seviyor ki yine de daha fazla sarımsak aroması almak istiyor. Hatta bu yüzen neredeyse bir yumruk sarımsağı yemeklere boşaltıyor ancak tek dişle bile aynı etkiyi alabilmek mümkün!

Sarımsağın aromasını ve kokusunu sağlayan madde allisin. Allisin ise parçalandıkça daha fazla salınır. İşte bundan dolayı sarımsaktan daha fazla aroma alabilmek için onu olabildiğince küçük parçalar haline getirip kullanın. Ne kadar fazla parçalara bölerseniz sarımsak daha fazla aroma verecektir.