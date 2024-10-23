Grip ve nezleye karşı duvar örüyor: Yemeklere sarımsak atıyorsanız bir de bu şekilde deneyin

Sarımsak, mutfakların vazgeçilmez bir malzemesi olarak hem lezzet hem de sağlık açısından büyük faydalar sunuyor. Sevenler için yemeklere kattığı eşsiz aroma vazgeçilmezdir. Ancak, sarımsaktan en iyi verimi almak ve aromasını yoğun şekilde hissetmek için kullanım şekline dikkat etmek gerekiyor.
Aslında sarımsak aroması güçlü sebzeler arasında yer alsa da bazıları o kadar çok seviyor ki yine de daha fazla sarımsak aroması almak istiyor. Hatta bu yüzen neredeyse bir yumruk sarımsağı yemeklere boşaltıyor ancak tek dişle bile aynı etkiyi alabilmek mümkün!
Sarımsağın aromasını ve kokusunu sağlayan madde allisin. Allisin ise parçalandıkça daha fazla salınır. İşte bundan dolayı sarımsaktan daha fazla aroma alabilmek için onu olabildiğince küçük parçalar haline getirip kullanın. Ne kadar fazla parçalara bölerseniz sarımsak daha fazla aroma verecektir.
Bazıları sarımsaktan yüksek aroma talep ederken bazıları ise sarımsağı sevmediği için olabildiğince az aroma gelsin istiyor. Bunun da çözümü aslında çok basit. Nasıl sarımsaktan fazla aroma alabilmek için fazla parçalara bölüyorsak az aroma almak için de olabildiğince bütün kullanmak gerekiyor. Ancak rendelemek de sarımsağın aromasının azalmasına sebep olduğu için bütün kullanamayacağınız tariflerde gönül rahatlığıyla rendeleyebilirsiniz.